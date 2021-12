Il tedesco Johannes Kuehn si impone nella 10 km sprint di Hochfilzen che dà il via alla terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon: il teutonico vince davanti allo svedese Martin Ponsiluoma ed al bielorusso Anton Smolski. In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, 23°. A punti Thomas Bormolini, 26°, e Dominik Windisch, 31°. Si qualifica per l’inseguimento Tommaso Giacomel, 41°, mentre non ce la fa Didier Bionaz, 70°.

L'arrivo di Johannes Kuehn: la sprint è sua!

In tanti trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono il migliore è il russo Alexander Loginov, che rifila 10″8 al norvegese Tarjei Boe e 12″1 al tedesco Johannes Kuehn. Tra gli azzurri ottimo sesto a 13″8 Tommaso Giacomel, trovano lo zero anche Bormolini e Bionaz, un errore per Hofer, due per Windisch. Doppio errore anche per il norvegese Johannes Boe. Il tiro in piedi fa selezione: tra gli uomini di testa soltanto il bielorusso Anton Smolski trova il doppio zero ed esce in testa dal secondo poligono, con 2″0 sul russo Alexander Loginov, mentre è terzo a 4″9 il norvegese Tarjei Boe. Giacomel compromette la gara con un doppio errore, Bormolini col doppio zero è 12°, Hofer risale al 15° posto. Trova lo zero anche Windisch, che torna ai margini della zona punti, mentre commette un errore Bionaz.

Con un grandissimo ultimo giro al traguardo si impone il tedesco Johannes Kuehn, che chiude in 26’05″0 davanti allo svedese Martin Ponsiluoma, secondo a 14″3, ed al bielorusso Anton Smolski, terzo a 20″5. Tra gli italiani vanno a punti Lukas Hofer, 23° a 1’00″6, Thomas Bormolini, 26° a 1’04″4, e Dominik Windisch, 31° a 1’15″2. Si qualifica per l’inseguimento Tommaso Giacomel, 41° a 1’32″6, non ce la fa Didier Bionaz, 70° a 2’18″2.

