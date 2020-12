L’ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon si è aperta con la vittoria della Norvegia nella staffetta maschile. Nove ricariche utilizzate nel complessivo per il team sulla carta nettamente più forte non hanno permesso agli avversari di avvicinare praticamente mai la formazione norge , che con Sturla Leigred, Vetle Christiansen, Tarjei Boe e Johannes Boe passa sulla linea del traguardo con 39″ di vantaggio sulla Svezia (0+10). Schema di gara perfetto per gli svedesi, partiti in sordina tenendo botta nelle frazioni più deboli di Peppe Femling e Jesper Nelin, e poi scatenatesi grazie a Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson , bravi a sorpassare la Germania, terza.

Quarta posizione per la Russia (0+7) a 1’08”, che si è giocata anche il podio nell’ultima serie dove però Alexander Loginov ha accusato un problema con la cartuccia di ricarica che ha spento ogni speranza. Poi troviamo subito una grande Italia, che ha messo in scena una prova più che convincente con tutti i quattro suoi frazionisti. Didier Bionaz ha limitato i danni in apertura, Lukas Hofer ha recuperato terreno e Thomas Bormolini e Domink Windisch sono stati in grado di mantenere gli azzurri là davanti, con il gruppo che ha chiuso a 1’37” dalla Norvegia. Disastro per la Francia (3+11), affondata da uno sciagurato secondo poligono di Emilien Jacquelin, capace di sparare a raffica e mancare sei bersagli consecutivi dopo i primi due centri. Alla fine i transalpini chiudono ottavi a 1’56”.