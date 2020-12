La Svezia rispetta i pronostici della vigilia e vince la staffetta femminile di biathlon a Kontiolahti, valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020/2021. La formazione scandinava (0+8) composta da Johanna Skottheim,Mona Brosson, Elvira Oeberg e Hanna Oeberg ha saputo approfittare al meglio della debacle di Karoline Knotten in apertura, che taglia fuori dai giochi la rivale più pericolosa, la Norvegia (alla fine ottava a oltre tre minuti, distacco tutto accumulato in prima frazione), e trionfa in relativa sicurezza nonostante una caparbia Francia (0+9), sul traguardo staccata di 10″. Completa il podio la Germania, rimasta nel limbo del centro gruppo fin dal primo metro ma che alla fine può definirsi soddisfatta del risultato, a 44″ dalla testa con dodici ricariche utilizzate.