Nel biathlon maschile è esplosa la stella di Sturla Holm Laegreid. A Hochfilzen (Austria) il classe 1997 norvegese bissa con assoluta autorità nell’inseguimento il successo della sprint e raggiunge quota tre vittorie in questo primo scorcio di Coppa del Mondo 2020-2021. Un solo errore, commesso nella terza serie, non ha lasciato davvero scampo ai rivali, mai in gioco per la vittoria sin dal momento della debacle di Johannes Dale, che oggi in piedi ha fatto più fatica del solito ed è scivolato in sesta posizione con quattro bersagli mancati.