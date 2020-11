Che Hanna Oeberg! La svedese dà una dimostrazione di forza impressionante sulle nevi di Kontiolahti, dominando la sprint e prendendosi anche il pettorale giallo di leader della classifica generale. Una gara eccezionale la sua, dove ha abbinato la consueta precisione al poligono a una forma sugli sci mai vista in carriera (suo il miglior tempo nella parte di fondo, appena meglio della sorella Elvira). Si tratta della sua quinta vittoria, la prima in questo format. Giornata complicata, dopo la gloria di ieri, per Dorothea Wierer. L'azzurra cede il simbolo del primato dopo una gara chiusa al 22esimo posto, complice anche un errore nella serie a terra. Si sapeva che non sarebbe stata una gara facile, anche se Dorothea non molla mai e la sessione di tiro in piedi, spettacolare, ne è stata la conferma.