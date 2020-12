La seconda settimana di gare a Kontiolahti si è aperta con la vittoria del maggiore dei Bø, Tarjei, che strappa lo scettro al fratello Johannes e si impone per la decima volta in carriera nella sprint finlandese. La Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021 è entrata nel vivo, con una prova molto combattuta che ha lasciato la sensazione che il dominatore del recente passato, soprattutto in questo format, non è più imbattibile. Tarjei Bø, vincitore della classifica generale nel 2011, ha coperto tutti i bersagli e ha avuto la meglio all’arrivo di 13″9 rispetto all’esperto tedesco Arnd Peiffer, altrettanto perfetto al poligono, e bravo a centrare il trentaseiesimo podio della carriera. Sul gradino più basso del podio, alla fine, ci sale ancora Johannes Bø, nonostante un pesante errore sul secondo bersaglio a terra e soprattutto una condizione sugli sci stretti in netto peggioramento rispetto a quanto avvenuto domenica mattina. Il due volte campione della classifica generale ha fatto molta fatica in pista, specialmente nella seconda parte di gara, e ha pagato addirittura 18″ dallo svedese Martin Ponsiluoma.

In quarta posizione si è inserito un perfetto Benjamin Weger, che con lo shootout ha rischiato di impensierire anche Bø per il podio ma ha fallito nell’impresa per 6″. Quinta posizione per il norvegese Erlend Bjøntegaard, che partiva come sesto norvegese in fondo alla start list, e col doppio zero si è guadagnato la top 10 a 44″ di ritardo. Sesto lo sloveno Jakov Fak, che prosegue ancora in maniera solidissima al tiro e col 10/10 si ferma a 45″ dalla testa. Il norvegese Johannes Dale (0+1) è alla fine settimo, dopo essersi giocato il podio all’ultimo colpo in piedi, a 51″ e beffando per un solo decimo il tedesco Benedikt Doll (1+0).

Un’altra prova positiva per il nostro Lukas Hofer, forse ancora migliore di settimana scorsa nonostante l’80% al tiro (1+1). Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato ha chiuso ancora fuori dalla top 10, in quattordicesima posizione a 1’01, ma è stato tra i migliori nel fondo e dunque le sensazioni non possono che essere positive in vista di un possibile exploit. I restanti azzurri invece sono tutti sprofondati e non parteciperanno all’inseguimento di domenica. Thomas Bormolini ha commesso due errori nella serie in piedi e ha chiuso 63* a 2’33”, pochi secondi davanti all’altro rientrante Dominik Windisch 66° a 3’36” dopo quattro penalità e Didier Bionaz 71° a 2’47” con una prova speculare a quella di Bormolini (0+2). L’ultimo italiano, Patrick Braunhofer, chiude 90esimo a 3’45” (1+1).

