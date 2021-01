Non si ferma la marcia trionfale della norvegese Tiril Eckhoff, che dopo aver alzato l’asticella a fine dicembre in occasione del doppio appuntamento austriaco, si conferma l’atleta da battere anche in Turingia (Germania). A Oberhof, infatti, la sprint femminile che apre l’anno solare 2021 della Coppa del Mondo di biathlon finisce ancora nelle mani della trentenne di Baerum, che si porta a casa la diciassettesima vittoria della carriera e l’ottava nel format, ammazzando la concorrenza fin da subito visto che è stata la prima delle big a partire. Un doppio zero di peso anche e soprattutto in vista dell’inseguimento di domani, anche grazie al doppio errore della connazionale Marte Olsbu Roeiseland, detentrice del pettorale giallo, che la relega in quinta posizione. Sul secondo gradino del podio sale la svedese Hanna Oeberg, altrettanto perfetta al tiro e 30″ alle spalle della vincitrice. Grazie a questo risultato il divario con il primo posto della classifica generale si è ridotto ora a 23 punti per lei, in un contesto sicuramente ostico per le sue caratteristiche. Gioisce anche l’Austria che porta per la prima volta in carriera sul podio una Lisa Hauser davvero in enorme crescita sugli sci rispetto al passato. Nonostante un errore in piedi, la ventisettenne di Kitzbühel ha contenuto infatti il ritardo sui 40″, beffando di 4 una super Julia Simon, velocissima sul tracciato e migliore nel range time seppur con due errori.