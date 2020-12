Salta il banco nell’inseguimento femminile di Kontiolahti, con una superlativa Tiril Eckhoff che da molto lontano (pettorale 8) sfrutta alla perfezione una giornata idilliaca al tiro con venti bersagli centrati e vince per dispersione. Si tratta della quattordicesima vittoria in carriera per la trentenne di Baerum, che si conferma specialista di questo format dove, quantomeno nelle ultime due stagioni, ha saputo sempre estrarre il coniglio dal cilindro. A completare la doppietta norvegese ci ha pensato Marte Roeiseland , che ha mancato due bersagli in piedi ma ha saputo avere la meglio del pettorale numero 1 Hanna Oeberg nell’ultimo giro, terminando a 21″ dalla testa. Per la svedese non la migliore delle prove, dopo una settimana in cui è parsa quasi imbattibile: oggi ha concesso molto sia al tiro (tre errori) che sugli sci, rispetto alle rivali.

In quarta posizione arriva la conferma assoluta della bielorussa Dzinara Alimbekava, mai fuori dalle prime otto in stagione, che sembra ormai a tutti gli effetti aver cambiato il suo ruolo nel circuito ed essere diventata una vera atleta di prima fascia. Due errori per lei e 55″ di ritardo, battendo in volata l’altro 20/20 di giornata, quello della svedese Johanna Skottheim. Purtroppo è negativa la prova dell’Italia. Dorothea Wierer aveva iniziato nel migliore dei modi, con il doppio zero a terra che le aveva permesso di sognare anche più della semplice top 10, tuttavia in piedi sono arrivati tre errori che l’hanno riportata in ventesima piazza, a 2’15” dalla testa. Fuori dai punti le altre azzurre. Irene Lardschneider sogna per metà gara, dove è stata vicina anche alle prime trenta, poi però trema in piedi dove manca quattro bersagli e alla fine i primi punti in carriera sfuggono ancora, 48ma a 4’33”. Davanti a lei Lisa Vittozzi, autrice all’opposto di una prima parte di inseguimento da incubo con cinque errori, salvo poi calmarsi quando la situazione era ormai disperata. Con sei bersagli mancati la sappadina termina 42ma a 3’57”, 54ma Federica Sanfilippo, dopo sette errori.