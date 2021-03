Biathlon

Biathlon, disastro Wierer: 2 minuti in piazzola per sparare, da 2ª a 26ª

Biathlon - Ultima gara amarissima per Dorothea Wierer a Oestersund. In una mass start ai limiti per il vento, l'azzurra è seconda per tutta la prova fino al quarto poligono, dove perde completamente la lucidità e sosta due minuti in piazzola per ultimare i suoi tiri, aprendo addirittura dal centro e sbagliandone comunque tre. La regia a un certo punto stacca e smette di seguirla.

00:02:19, 37 minuti fa