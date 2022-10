Biathlon

Biathlon, Dorothea Wierer a Eurosport: “Competere con le giovani per confermarmi ad alto livello”

BIATHLON - Manca poco alla nuova stagione di biathlon, ne abbiamo parlato con Dorothea Wierer alla vigilia dell’esordio a novembre in Finlandia. L’obiettivo è quello di restare ad alto livello per testarsi sì ma anche vincere per competere contro le giovani che avanzano. Un pensiero anche a Pechino e quel bronzo emozionante nell’individuale.

00:02:11, 2 ore fa