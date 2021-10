Si parla di sport, comunicazione e tanto altro al Festival dello Sport di Trento: sul palco oggi c'era anche Dorothea Wierer, la regina del biathlon azzurro, che si è soffermata anche sul movimento italiano dopo che lei e altre come lei sono riuscite a rendere questo sport fruibile per il grande pubblico.

La cosa bella è vedere che in Coppa del mondo adesso ci sono più ragazze che maschi

Pechino si avvicina

Biathlon Coppa del Mondo 2021/22, il calendario completo 05/10/2021 A 17:15

"Non credo che lotterò per una medaglia, nei grandi appuntamenti ho spesso fallito. Le avversarie saranno sempre le stesse, la Eckoff, la Oberg, la Chevalier, ma poi ogni anno saltano sempre fuori giovani che vanno fortissimo, è il bello del biathlon non sapere mai cosa puoi aspettarti"

Ritiro? Non se ne parla

"Non voglio pensarci, altrimenti mi concentro solo su quello. Faccio finta di dover continuare altri 20 anni, perché è una scelta importante e poi la vita cambia completamente"

Wierer, Hofer, Vittozzi, staffette: il meglio della stagione azzurra

Biathlon Gaffe di Tarjei Boe: accusa di doping l'atleta sbagliato 05/10/2021 A 08:33