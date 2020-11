L’arrivo è incredibile: Wierer non sbaglia dal poligono (incredibile 20 su 20) ma nell’ultimo tratto di sci paga la stanchezza, e rischia davvero di cedere la vittoria a Denise Herrman. La vittoria arriva infatti per soli 8 decimi: fiato sospeso fino all’ultimo ma poi si può esultare. Prima gara e prima vittoria in stagione .

Quinta vittoria di specialità per Dorothea Wierer, dodici successi in carriera in Coppa del Mondo per l’azzurra, ovviamente leader della classifica generale. Scottheim è terza al traguardo a 24″1 da Wierer. Primo podio in carriera per lei. Precede le connazionali Elvira Oeberg e Persson. Settima Hanna Oeberg a 1’23”, decima Brorsson a 1’59”