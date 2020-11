Oeberg devastante, prima vittoria in una sprint per lei

In classifica generale l’azzurra cede così il pettorale giallo proprio alla svedese Hanna Oeberg , la quale è in testa con 96 punti , davanti alla connazionale Johanna Skottheim, seconda a quota 91 , mentre Dorothea Wierer è terza con 79 . Primi punti oggi invece per Lisa Vittozzi, 37ma a quota 16 .

Così l’azzurra parla al sito federale: “Oggi la gara non è stata certamente al top, soprattutto sugli sci soffriamo ancora. In senso generale si è visto che ci è mancata per i motivi che conosciamo la preparazione al nord che invece le nostre avversarie hanno effettuato“. Conclude Dorothea Wierer: “Non siamo comunque preoccupati, adesso abbiamo tempo per recuperare e fare chilometri sulla neve. Sono soddisfatta del tiro, peccato per l’errore a terra, guardiamo avanti verso la sprint di giovedì prossimo con l’obiettivo di fare un passo avanti“.