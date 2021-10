Biathlon

Biathlon, Dorothea Wierer: "Voglio riconfermarmi ad alti livelli, non è scontato"

BIATHLON - Il livello del biathlon cresce ma Dorothea Wierer ha voglia di riconferma e di dimostrarsi ancora al top anche in vista dell’obiettivo Olimpico: "Non siamo ancora stati a Pechino. Come me l'aspetto? Come PyeongChang, fredda e quindi so come sarò. Non mi aspetto grandi cose".

