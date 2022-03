Cala il sipario sull’ultima gara ad inseguimento femminile della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. A trionfare sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) è una straordinaria Tiril Eckhoff . L’atleta di casa supera Roeiseland nel poligono finale e chiude davanti a tutte (0+1+1+0), conquistando la 39ma vittoria in carriera.

Seconda proprio Roeiseland a 24”9 dalla connazionale (0+0+1+1), mentre sale per la prima volta in stagione sul podio la slovacca Paulina Fialkova, perfetta al poligono con un grandissimo 20/20 (+50”5 il suo ritardo finale dalla vetta). Quarta la francese Anais Chevalier-Bouchet a 59” (0+0+0+1), quinta la tedesca Denise Herrmann a 1’05” (0+2+0+0), sesta l’austriaca Lisa Theresa Hauser a 1’11” (2+0+1+0), settima la ceca Marketa Davidova a 1’19” (1+1+1+0), ottava la svedese Elvira Oeberg a 1’29” (10+1+1+0), nona la tedesca Franziska Hildebrand a 1’34” (20/20 per lei) e decima l’altra tedesca Franziska Preuss a 1’37” (anche lei con il 20/20).

In casa Italia la migliore è Lisa Vittozzi. La sappadina reagisce bene dopo i quattro errori del primo poligono e chiude la gara in 25ma posizione a 3’23” da Eckhoff (4+0+1+0), ottenendo così la qualificazione per la mass start di domani.26ma una buona Samuela Comola a 3’27” (0+0+0+1), mentre termina la prova al 50° posto Federica Sanfilippo a 6’10” (0+2+2+1). Assente Dorothea Wierer a causa della 67ma piazza nella sprint di ieri. La nativa di Brunico sarà però in gara domani dove proverà a portare a casa la Coppa di specialità nella mass start.

In seguito al risultato odierno Roeiseland vince ufficialmente la Coppa del Mondo generale. Quando manca soltanto una gara alla fine della stagione la norvegese ha 909 punti contro i 783 della svedese Elvira Oeberg. Terza l’austriaca Hauser con 665 punti, mentre la migliore delle italiane è Wierer, ottava con 548 punti. Roeiseland conquista anche la Coppa di specialità con 380 punti. Seconda Elvira Oeberg con 300 punti e terza Hanna Oeberg con 262. La prima delle italiane è anche qui Wierer con 185 punti.

