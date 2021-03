Lukas Hofer chiude in 22'27"1 e mostra il pugno: l'azzurro ha appena concluso la "gara perfetta", la gara migliore della sua carriera in quel di Oestersund (Svezia). Anterselva del 2014. chiude in 22'27"1 e mostra il pugno: l'azzurro ha appena concluso la "gara perfetta", la gara migliore della sua carriera in quel di Oestersund (Svezia). Dopo il terzo posto di Nove Mesto di una settimana fa , Hofer riesce addirittura a fare meglio, centrando un doppio zero nella sprint in terra svedese e andando fortissimo anche sugli sci. Si tratta della seconda vittoria in carriera, dopo il pari-merito storico con Simon Schempp didel

LA GARA

Lukas parte forte e già nel primo poligono dà l'idea di essere un avversario davvero molto temibile per tutti: zero errori e 14″ di vantaggio su Bocharnikov e 34″ su J. Boe. Non è finita: anzi Hofer spinge sull'acceleratore, completa un secondo poligono perfetto e accumula 41 secondi di vantaggio su Boe, che diventano addirittura 46 al traguardo dopo il secondo giro. Anche Samuelsson resta dietro, rimangono i francesi, ma né Fillon-Maillet né Jacquelin impensieriscono l'azzurro. Hofer, Samuelsson, Tarjei Bøe: la classifica finale sorride all'Italia, sorride a un grande Lukas Hofer. A completare la top ten ci sono Desthieux, quarto, poi Fillon Maillet, Laegreid, J. Boe, Dale, Iliev e Rees.

