Ultimo appuntamento prima dei Mondiali ormai alle porte per la Nazionale italiana di biathlon , che si appresta ad affrontare l’importante tappa casalinga di Coppa del Mondo ad Anterselva da giovedì 21 a domenica 24 gennaio 2021 . Il meraviglioso impianto altoatesino ospiterà giovedì 21 l’individuale femminile, mentre venerdì 22 toccherà agli uomini disputare il medesimo format di gara. Sabato 23 spazio a mass start femminile e staffetta maschile, domenica 24 programma invertito con staffetta femminile e partenza in linea maschile.

Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato complessivamente dieci atleti azzurri: Michela Carrara, Nicole Gontier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo tra le donne e Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel per quanto riguarda gli uomini. Confermatissimo il gruppo maschile di Oberhof, ci sono diverse novità (abbastanza preventivabili) invece nella squadra femminile. Un turno di riposo per Irene Lardschneider, in grandissima difficoltà nelle ultime uscite in Coppa del Mondo, tornano a gareggiare nel circuito maggiore Michela Carrara e Nicole Gontier dopo aver dato buoni segnali nel fondo in Ibu Cup ad Arber.