Il quartetto azzurro, con le atlete in gara che erano le stesse viste all’opera nella staffetta di Kontiolahti, ovvero Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo , schierate in quest’ordine, si è comportato davvero bene, chiudendo al quinto posto e lottando fino alla fine per il podio.

Beffata in volata la Germania (Maren Hammerschmidt, Franziska Preuss, Janina Hettich,Denise Herrmann), quarta a 32″7, appena davanti all’Italia, che come detto, soltanto nel finale cede qualche metro alle rivali odierne per il podio, chiudendo in quinta posizione a 37″1 dalla testa.