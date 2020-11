Arrivano notizie confortanti da Kontiolahti, in Finlandia, dove domani prenderà il via la nuova stagione della Coppa del Mondo di biathlon. Alcuni membri dello staff dell’Italia e della Polonia sono risultati positivi al Covid-19. A darne notizia il profilo ufficiale Twitter dell’IBU (International Biathlon Union). Per gli azzurri però non ci sarà bisogno di quarantena: lo hanno stabilito le autorità finlandesi, che invece hanno messo in quarantena per sette giorni tre membri della squadra russa, team nel quale alcune positività erano state riscontrate nella giornata di ieri. Non vi sono ancora comunicazioni circa la Polonia.