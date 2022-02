Johannes Boe ha deciso di chiudere anticipatamente la sua stagione. Dopo essersi messo al collo la medaglia d’oro nella 10km sprint, quella di bronzo nella 20km individuale, quindi un altro oro nella 15km ha preso la decisione di dare l’arrivederci alla prossima annata. Dopo una scorpacciata di medaglie conquistate in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022,Dopo essersi messo al collo la medaglia d’oro nella 10km sprint, quella di bronzo nella 20km individuale, quindi un altro oro nella 15km con partenza in linea e, dulcis in fundo, il terzo titolo nella staffetta 4×7.5km, il norvegese

Sia fisicamente che mentalmente, l’ultimo anno è stato molto impegnativo (J. Boe)

La Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022 non vedrà più al via il nativo di Stryn, che spiega in questo modo la sua scelta: "Sia fisicamente che mentalmente, l’ultimo anno è stato molto impegnativo in termini di controllo delle infezioni e lavoro in vista delle Olimpiadi – le sue parole riportate da FondoItalia.it – dalle precedenti Olimpiadi del 2018, non c’è stato spazio per una lunga pausa, quindi ora me la prendo. Poi sarò pronto e molto motivato per i prossimi quattro anni, che porteranno alle Olimpiadi di Anterselva nel 2026".

