Biathlon

Biathlon - Johannes Boe è terzo e vince la Coppa del Mondo generale

Biathlon - Lotta all'ultima gara per Boe e Lagreid: la spunta Johannes Boe, che arriva terzo in una manche pazza e si aggiudica la Coppa del Mondo generale. Il norvegese deve cedere però quella di specialità della partenza in linea al fratello Tarjei.

00:00:51, 32 minuti fa