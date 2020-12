La Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia vede proseguire la seconda tappa : si è appena conclusa la 12.5 km pursuit maschile . Successo dello svedese Sebastian Samuelsson , che precede il francese Fabien Claude , secondo, ed il norvegese Johannes Thingnes Boe , terzo. Sedicesimo l’unico azzurro in gara, Lukas Hofer .

Il secondo poligono ricalca il primo, con Johannes Boe che con lo zero resta ampiamente in testa, mentre Hofer è terzo, uscendo ancora senza errori dalla serie al tiro . Abbastanza nutrito il gruppo alle spalle del battistrada, con numerosi atleti in grado di giocarsi almeno i due gradini più bassi del podio.

L’ultimo poligono decide la gara: due errori per Johannes Boe, che si vede scavalcato dallo svedese Sebastian Samuelsson, al quale basta il 4/5 per balzare in vetta. Serie senza errori anche per il transalpino Fabien Claude, che esce in terza posizione, mentre Hofer commette altri due errori ed è 15°.