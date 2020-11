Signore e signori, ormai ci siamo. La Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 sta per partire, anche se nell’attuale situazione mondiale è giusto tenere alto il livello di attenzione per la pandemia globale. Sarà Kontiolahti, in Finlandia, la sede prescelta per dare il via alle danze nel weekend del 28-29 novembre: in programma le due individuali maschile e femminile nel day-1 e le due prove sprinti maschile e femminile nel day-2. L’Italia vorrà confermare gli standard elevati raggiunti negli ultimi anni, in un gruppo nel quale Dorothea Wierer è la campionessa e il personaggio, ma in cui anche altri interpreti come Lisa Vittozzi vogliono ritagliarsi una fetta importante.

Il programma di Kontiolahti

Sab 28/11, ore 11.00: Individuale Maschile

Sab 28/11, ore 14.20: Individuale Femminile

Dom 29/11, ore 10.30: Sprint Maschile

Dom 29/11, ore 13.30: Sprint Femminile

C’è però un discorso da fare sulla composizione della compagine tricolore. In primavera, in seno al biathlon (non solo), sono state fatte delle scelte, ovvero tutta una serie di atleti sono stati tagliati fuori dalle selezioni nazionali per “sopraggiunti limiti d’età”: chi non ha risultati pesanti e ha più di 25 anni, infatti, è stato posto in una condizione di “osservato/a”. Si è deciso allora di portare avanti la politica dei “giovani”. Questo come si traduce nella squadra italiana? Federica Sanfilippo (classe ’90) e Nicole Gontier (classe ’91), ad esempio, rischiano di perdere il proprio posto in Nazionale A in favore di Michela Carrara del ’97 e di Irene Lardschneider del ’98.

Sembrerebbe, infatti, che atlete “più esperte” siano state escluse dalla gruppo principale per puntare su ragazze di 22 e di 23 anni con un rendimento nettamente inferiore. La domanda è: ci sarà spazio per le più “veterane”? Sicuramente la pandemia rischia di mettere i bastoni tra le ruote a chi sta fuori perché i circuiti minori soffrono. La Coppa del Mondo, in qualche modo, si tiene in piedi, ma l’Ibu Cup parte a gennaio e sono state cancellate le due tappe d’apertura dell’Alpen Cup. A causa del lockdown deliberato dal governo austriaco, Obertilliach non potrà ospitare le prove che avrebbero aperto la stagione. Questo significa che le scelte iniziali rischiano di cristallizzarsi. Sanfilippo e Gontier quindi sono out?

Guardandola essenzialmente da un punto di vista prestazionale, è doveroso affermare che le citate restino decisamente superiori a Carrara e Lardschneider. Se ci si dovesse basare sui confronti diretti interni al Team Italia, è molto probabile che le scelte sorriderebbero alle ragazze con maggior esperienza. Tuttavia, chance per avere confronti diretti ve ne saranno molto pochi, considerando gli annullamenti delle competizioni citate. Per questo il tutto rischia di diventare una questione politica. In altre parole, si potrebbe privilegiare una linea verde per principio anche andando a discapito delle prestazioni pure sulle nevi e al poligono. Si spera, pertanto, che ci possano essere dei ragionamenti oggettivi al di là dello status e dell’età perché è difficile accettare che un’atleta di 30 anni venga lasciata fuori per convocare una di 23 che però porta a un risultato peggiore in gara. La staffetta femminile italiana con Wierer e Vittozzi ha nel mirino podi e vittorie, ma è chiaro che per chiudere il cerchio la scelta non possa non tener conto dei dati nudi e crudi.

