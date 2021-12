Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2021-2022 in Austria, ad Hochfilzen, la terza tappa del circuito maggiore. Nell’ultima tornata di gare sono stati dieci gli italiani protagonisti: sia al maschile che al femminile sono state disputate sprint, pursuit e staffetta.

Tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Eleonora Fauner, Michela Carrara e Samuela Comola.

Il migliore dopo la terza tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi, è Lukas Hofer, che si attesta al di sopra dell’88% complessivo, con 90/102. Tra le donne, invece, la migliore, tra coloro che sono state sempre presenti, è Samuela Comola, la quale a sua volta si attesta di poco al di sopra dell’88% complessivo, con 81/92.

