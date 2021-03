Biathlon

Biathlon, Lisa Vittozzi torna sul podio dopo quasi un anno! 3ª a Nove Mesto. 5ª Dorothea Wierer

BIATHLON - Dopo quasi un anno dall'ultimo podio datato 15 marzo 2020 nell'inseguimento a Kontiolahti, la sappadina ritrovato il podio chiudendo al terzo posto la sprint femminile alle spalle di Eckoff (alla quinta vittoria in questa specialità in questa annata) e all'ucraina Dzhima. Quinto posto per Dorothea Wierer.

00:00:59, 3 ore fa