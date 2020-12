Biathlon

Biathlon - Lukas Hofer, che beffa: rivivi l'incredibile volata con Benedikt Doll

BIATHLON - La team mixed di Ruhpolding viene vinta dalla coppia russa Pavlova-Eliseev, ma che volata per il podio. A spuntarla è la coppia tedesca grazie al colpo di reni di Benedikt Doll che ha battuto per 4 decimi il nostro Lukas Hofer che era in gara con Dorothea Wierer. Resta comunque la grande competizione del duo italiano che questa "esibizione" l'aveva vinta nel 2018.

