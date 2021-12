Si conclude il fine settimana di gare valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon andato in scena ad Hochfilzen, in Austria: la 10 km pursuit femminile va alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland davanti alla bielorussa Hanna Sola ed alla svedese Elvira Oeberg. In casa Italia a punti solo Dorothea Wierer, 31ma, mentre finiscono più attardate Samuela Comola, 41ma, e Lisa Vittozzi, 42ma.

Al primo poligono la bielorussa Hanna Sola, partita in solitaria dopo aver vinto la sprint, trova lo zero e mette pressione a tutte le avversarie, costrette a forzare al tiro per accorciare: la prima inseguitrice è la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che paga 52″8. Butta via la gara Lisa Vittozzi con 4 errori, 4/5 al tiro per Dorothea Wierer e Samuela Comola.

La bielorussa continua a spingere e trova lo zero anche nella seconda serie, risponde Marte Olsbu Roeiseland, ma il cronometro rileva impietoso 1’05″6 di ritardo. Risalgono Dorothea Wierer, 22ma, e Samuela Comola, 37ma, mentre esce di gara Lisa Vittozzi, che commette altri tre errori.

Il terzo poligono è quello della verità ed Hanna Sola paga dazio con un 3/5: non ne approfitta completamente Roeiseland, che viene scavalcata dall’altra bielorussa Dzinara Alimbekava, la quale con 15/15 si porta in seconda piazza a 36″3 dalla connazionale. Doppio errore per Wierer e Comola, mentre trova lo zero Lisa Vittozzi.

L’ultima serie riapre il giro finale, con Hanna Sola che commette un errore e vede portarsi a 11″3 Marte Olsbu Roeiseland. La svedese Elvira Oeberg con 19/20 va a prendersi il podio ai danni di Alimbekava, mentre Wierer trova lo zero e resta in zona punti. Al tiro 5/5 anche per Comola e Vittozzi, a debita distanza però dalla 40ma piazza.

Si arriva in volata: vince Marte Olsbu Roeiseland in 30’04″1, con 4″1 su Hanna Sola, mentre è terza Elvira Oeberg a 23″3. Alimbekava quarta a 48″1, oltre il minuto tutte le altre. Dorothea Wierer chiude 31ma a 2’28″4 con 17/20, fuori dalla zona punti Samuela Comola (17/20), 41ma a 3’20″7, e Lisa Vittozzi (13/20), 42ma a 3’23″1, lontane comunque dalla 40ma classificata.

