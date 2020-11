Martin Fourcade, ritiratosi dalla fine dell'ultima stagione di biathlon, continua a fare la storia. Il francese è entrato nel Guinness dei primati per i suoi 33 titoli mondiali vinti in carriera. Biatleta francese di maggior successo nella storia con 33 globi di cristallo, Fourcade ha totalizzato più di 80 vittorie sul circuito mondiale dal 2010: abbastanza per meritarsi un ritiro all'età di 32 anni la scorsa primavera. Dopo che il biathlon e il mondo dello sport hanno riconosciuto il suo immenso talento, è ora il turno del Guinness World Records: ecco quindi Martin Fourcade premiato con la bellezza di tre titoli.