Ultimo atto in chiave maschile per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria) si è disputata la staffetta maschile e il Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen è stato teatro di una prova emozionante.

Prima del via di questa gara, tra gli uomini, la Norvegia poteva contare su 11 affermazioni (ivi compreso l’oro iridato del 2005). Il dato è stato aggiornato a 12 grazie al successo di oggi che ci si poteva aspettare. Il quartetto Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe e Vetle Sjaastad Christiansen ha messo insieme una gara di pregevolissima fattura con un Boe (Johannes) semplicemente sontuoso in terza frazione: serie ‘immacolate’ al tiro e velocità sugli sci stretti come nelle sue miglior versioni.

Team Norge dunque ha potuto festeggiare (0+5) con 21.2 di margine nei confronti della Francia (0+8) e 47.3 rispetto alla Russia (1+9). Ci ha provato Quentin Fillon Maillet (zero al poligono) a mettere pressione su Christiansen, ma il norvegese ha tenuto con due ricariche e vinto senza se e senza ma. Compagine transalpina che ha pagato dazio con una prima frazione non brillantissima di Fabien Claude (4 ricariche), che ha un po’ rallentato l’incedere del quartetto. Resta però la solidità della prova di squadra dei francesi. Grande rimonta poi del russo Eduard Latypov che, sfruttando un Philipp Nawrath (Germania) andando in crisi nell’ultimo giro, è riuscito a ribaltare una situazione che sembrava sfavorevole dopo il poligono.

Peccato per l’Italia. La selezione nostrana, priva di Lukas Hofer per via della stanchezza e di un brutto raffreddore, ha fatto sognare nelle prime due frazioni per merito di Thomas Bormolini (0+3), che ha chiuso in settima posizione, e soprattutto di un grande Tommaso Giacomel (secondo con 0+1 a 10.5 dalla vetta e un ultimo poligono in piedi con velocità di rilascio colpi impressionante). Sono poi mancate le altre due frazioni: Didier Bionaz è incappato nel giro di penalità nella serie in piedi, totalizzando 1+4. Poco convincente anche la prestazione di Dominik Windisch che con un 1+5 al poligono ha concluso in decima posizione (totale di 2+13 per gli azzurri) a 3:29.1. E’ chiaro che per i nostri portacolori qualcosa vada registrato nelle serie di tiro in vista dei prossimi impegni.

