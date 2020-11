La Coppa del mondo 2020/2021 di biathlon si apre con un colpo di scena. Il ventitreenne norvegese Sturla Holm Lægreid (0), classe 1997, fa letteralmente saltare il banco e grazie allo shootout conquista nell‘individuale di Kontiolahti la prima vittoria in carriera, davanti a sua maestà Johannes Bø (1). Completa il podio il tedesco Erik Lesser (1), che nel finale sopravanza il francese Quentin Fillon Maillet (0), ritenuto da molti il più pericoloso avversario di Bø per la lotta nella classifica generale.

La favola di Lægreid parte dal basso, da una carriera junior mai scintillante e dunque per forza passata dal durissimo lavoro giorno dopo giorno. Arrivato in Coppa nella fase finale della passata stagione il giovane norge si è rivelato un tiratore infallibile (79/80) con un passo sugli sci assolutamente dignitoso e oggi è riuscito a disputare la prova perfetta per beffare tutti. Quattro poligoni perfetti e un margine finale di 19″8 sul detentore della sfera di cristallo, che può solo applaudire il connazionale dopo aver commesso un errore fatale a terra, nel suo primo poligono. Inoltre, Johannes ha mostrato qualche incertezza più del solito al tiro, dove ha lasciato molto tempo soprattutto in fase di rilascio colpi, tempo che effettivamente poi gli è costato anche la vittoria.

Biathlon Wierer perfetta al tiro, ma vince al fotofinish: highlights 33 MINUTI FA

Il finale di Lesser, atleta non certo rinomato per un finale portentoso, stupisce infine tutti e gli permette di rubare il terzo gradino del podio a Fillon Maillet, a 1’03” dal vincitore e un paio di secondi davanti al transalpino. Un errore nel terzo poligono per il 32enne della Turingia che gli permette di conquistare l’undicesimo podio in carriera di cui ben cinque arrivati in questo format. Il francese invece, in linea con il grande avversario norvegese, parte con un errore e poi mantiene la calma, risalendo la china e beffando un eroicoOndej Moravec (0) di appena 1″, alla fine quinto.

Stupisce la condizione messa in pista da tutto il gruppo svedese, in particolare Sebastian Samuelsson con due errori si arrampica fino alla sesta piazza con 1’31” di ritardo dalla testa. Dopo lo sloveno Jakov Fak (1), ottime impressioni anche da parte di altri due big del circuito, il francese Emilien Jacquelin (ottavo a 2’19”) e il russo Alexander Loginov (decimo a 2’19”) entrambi con un paio di errori e separati dall’altro transalpino Antonin Guigonnat (1).

Il capitolo Italia si apre con la più che discreta prestazione di Lukas Hofer, che si è giocato la top 10 nell’ultimo poligono mancando però il terzo bersaglio della sua gara e chiudendo così in ventesima posizione. I tre bersagli mancati sono stati distribuiti nelle ultime tre serie, confermando in ogni caso una condizione più che discreta che incoraggia dopo le recenti difficoltà legate anche al covid-19. Un enorme Didier Bionaz riprende da dove aveva lasciato, stupendo. Per un soffio, nonostante due errori, il valdostano non raccoglie i primi punti in coppa del mondo e chiude 42esimo a 4’41” da Lægreid e confermando così il grande potenziale a sua disposizione. Il terzo azzurro in gara, l’altoatesino Patrick Braunhofer termina 71esimo con tre errori, a 7’29”.

michele.brugnara@oasport.it

Rivedi la gara (contenuto premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Biathlon Kontiolahti | Individuale maschile Commento italiano | Coppa del Mondo 01:41:17 Replica

Biathlon Splendida Dorothea Wierer! Subito vittoriosa a Kontiolahti UN' ORA FA