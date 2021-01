La gara è stata contraddistinta da un andamento abbastanza lineare sino alla quarta e decisiva serie dove proprio il maggiore dei fratelli Boe si era trovato in testa con grande margine ma ha mancato gli unici tre bersagli della sua prova. La difficoltà c’è stata per tutti, con Dale che ne ha mancati due e Laegreid uno, consegnando sul fucile del nostro Lukas Hofer, quarto sin lì, anche la chance di potersi giocare la vittoria. L’azzurro ha però sofferto la leggera foschia come gli altri, mancando due dei quattro bersagli complessivi della sua giornata e dovendosi così accontentare della quinta piazza finale a 36″, alle spalle anche del francese Fabien Claude (+31″ con due errori). Sesta piazza per lo sloveno Jakov Fak (1) raggiunto e stampato dal carabiniere azzurro nel finale, davanti allo svedese Sebastian Samuelsson (2) che, a sua volta, ha saputo vincere la volata con il sopracitato Johannes Boe. Un inseguimento più che positivo per i nostri colori, visto che da dietro sono arrivate anche le buone prestazioni di Dominik Windisch (21° all’arrivo a 1’56” con tre errori), e Thomas Bormolini, che si conferma solidissimo e porta a casa una 24ma posizione di peso con due bersagli mancati, una manciata di secondi dietro all’altoatesino. Arrivano i primi punti stagionali, al secondo tentativo, anche per Tommaso Giacomel, 34° a 2’40” con quattro errori, mentre non brilla oggi Didier Bionaz, 58° con ben otto bersagli mancati.