Thomas Bormolini, con un lungo post su Instagram, ha annunciato oggi il ritiro dal biathlon: il livignasco dell’Esercito lascia a 30 anni. La decisione era nell’aria dato che il suo nome non era presente nella Squadra Elite e nella Squadra Milano-Cortina 2026 della Nazionale per la stagione 2022-2023.

Questo il suo lungo messaggio su Instagram:

"Carissimi, eccomi qui. Il momento è arrivato. Lascio il Biathlon. Dopo una lunga riflessione sono arrivato alla conclusione che è tempo di cambiamenti nella mia vita. Fino ad oggi sono stato biatleta a 360° vivendo il mio percorso sportivo e umano al 100%. La vita da atleta ti porta a chiuderti in una bellissima bolla lontana dalla realtà, ma caratterizzata anche da rinunce e mancanze.

Il tempo vola, sento che gli anni mi stanno scivolando sotto i piedi troppo velocemente. Ho voglia di altro. Sono sempre stato schietto e onesto, questa è la mia verità. Grazie a tutti voi col cuore. Non so cosa sia successo, ma dagli episodi di Pokljuka 2021 vi ho sentito accanto a me nella maniera più assoluta, come se ci fosse del fuoco. Grazie. Mi sono sentito amato. Vivo di rapporti umani, di affetto, di amore. È un qualcosa che va oltre lo sport.

Grazie a chi mi ha sostenuto fino ad oggi: la mia Famiglia (dal 1991) Hotel Krone Livigno, Centro Sportivo Esercito (dal 2010), LivignoTeam (dal 2014), è anche grazie a voi che ho realizzato i miei sogni. Ve ne sono grato. Ora esco dalla mia routine, dalla famosissima comfort zone, pronto a nuove sfide, nuovi traguardi.

Vi abbraccio, Thomas #theend“.

