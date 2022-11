La Coppa del Mondo di biathlon 2022/23 decolla senza la sua ultima regina. Sulle nevi di Kontiolahti, infatti, non ci sarà la norvegese Marta Olsbu Roeiseland, che non ha ancora recuperato dai problemi fisici che l'hanno colpita in estate, quando la campionessa in carica è stata colpita dal fuoco di Sant'Antonio. Il forfait è stato annunciato dalla stessa atleta a TV2: "Non sono ancora al 100% della forma, il corpo non risponde come vorrei durante una sessione di allenamento intensivo - ha detto - dunque ci vorrà più tempo del previsto per rientrare alle competizioni. Avevo un piano per incrementare le mie sessioni di allenamento, mi sono accorta però che il mio corpo non ce la fa".

Tiril Eckhoff, ferma Roeiseland ha dichiarato che la sua è speranza è di rientrare per la seconda tappa, a Hochfilzen, o al massimo in quella successiva di Le Grand Bornand. Oltre a lei, la Norvegia dovrà cominciare la stagione anche senza, ferma "a tempo indeterminato". La prima gara femminile della stagione è in programma mercoledì 30 novembre e sarà un'individuale. La carovana del biathlon si fermerà tutta la settimana a Kontiolahti, dove sono previste anche una staffetta, una sprint e un inseguimento.

