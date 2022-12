Da Kontiolahti a Oslo Holmenkollen, la Coppa del Mondo 2022/23 di biathlon si snoda attraverso nove località. In campo maschile sono previste 21 gare individuali, che disegneranno la classifica generale e ci diranno se Quentin Fillon Maillet si rinconfermerà campione o se avremo un nuovo vincitore. Le novità di questa stagione sono tre: cambia il sistema di punteggio (per i primi sei di ogni gara si passa da 60-54-48-43-40-38 a 90-75-60-50-45-40), vengono eliminati gli scarti e i piazzamenti ottenuti ai Mondiali (in programma a Oberhof dall'8 al 19 febbraio) non vengono più conteggiati per la graduatoria.

La classifica generale maschile dopo due gare su 21

1. J. T. BØ 119 2. M. PONSILUOMA (SWE) 118 3. S. H. LÆGREID (NOR) 115 4. R. REES (GER) 110 5. N. HARTWEG (SUI) 100 6. S. SAMUELSSON (SWE) 95 7. D. ZOBEL (GER) 92 8. V. S. CHRISTIANSEN (NOR) 67 9. J. DALE (NOR) 61 9. J. NELIN (SWE) 61

