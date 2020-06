Credit Foto Other Agency

Dopo una settimana di allenamenti in Val Martello (provincia di Bolzano), Dorothea Wierer ha approfittato di una pausa per una gita a Gardaland. La campionessa del mondo ha documentato la giornata attraverso il suo profilo Instagram.

Le passioni più forti non vanno mai in vacanza: lo sa benissimo Dorothea Wierer, che in un momento di svago a Gardaland si è fatta immortalare presso uno stand di tiro a segno impugnando un fucile. Una strage di peluche scontata, che serve a ingannare il tempo prima del ritorno all'attività agonistica.

La Wierer ha approfittato di una pausa dagli allenamenti (iniziati a giugno in Val Martello) per scendere in riva al Garda e divertirsi con la sorella Caroline e alcune sue amiche, tra cui la collega Federica Sanfilippo e l'ex biatleta azzurra Katja Haller.

