E’ andata in archivio la versione double header a Hochfilzen (Austria), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Sulle nevi austriache è calato il sipario sulla gara con partenza in linea, comunemente definita mass start, autentica rarità in questo appuntamento. Sfogliando l’album dei ricordi, solo in due circostanze questo format si è tenuto in questo territorio, ovvero in occasione dei Mondiali: nel 2005 la medaglia d’oro venne conquistata dalla norvegese Gro Marit Istad Kristiansen, la quale precedette la svedese Anna Carin Olofsson e la russa Olga Pyleva; nel 2017 l’oro iridato è stato appannaggio della tedesca Laura Dahlemier, arrivata davanti alla statunitense Susan Dunklee e alla finlandese Kaisa Mäkäräinen. Storie di un biathlon che fu.