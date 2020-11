Dorothea Wierer è pronta a far saltare dalla sedia gli appassionati italiani di biathlon in una nuova stagione ormai alle porte. Nel mirino ha la difesa della Coppa del Mondo e, più a lungo raggio, le Olimpiadi di Pechino 2022. Un obiettivo ancora lontano ma a cui Wierer tiene per tentare di acciuffare quell’oro olimpico che coronerebbe una carriera che per la 30enne fuoriclasse di Brunico è già leggendaria come racconta in una lunga intervista alla Gazzetta Sportiva.

"Cagnotto e Di Francisca hanno scelto la famiglia alle Olimpiadi? Per Tania ed Elisa è tutto diverso, si sono trovate di fronte al rinvio di un anno dei Giochi estivi. Un figlio è sicuramente la conquista più importante per una donna e lo sport passa in secondo piano in questo caso. Sono felice per loro e mi congratulo per la loro scelta. Io invece cerco di tener duro altri due anni e punto sui Giochi 2022. Se andrà bene in questa stagione nella testa io ormai cerco di resistere. Quando smetterò di gareggiare poi farò la mamma”.

"Nel lockdown ho riflettuto e staccato la spina"

"Durante il lockdown, è stato per me un periodo di tante riflessioni. Ho pensato molto al futuro se continuare, se avevo ancora voglia di sacrificarmi, se avevo ancora qualcosa da dare. Mi sono calmata e riposata, qualcosa che mi era mancato negli ultimi anni. Ho staccato la spina, finalmente, non ho viaggiato all’estero come in passato. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Poi sicuramente è scattato qualcosa dentro quando ho ripreso a metà aprile: ho sentito tanta grinta e voglia di far vedere di cosa sono capace anche se non si sa mai come andrà. Ma l’importante è aver dato il massimo anche in estate".

"Anterselva senza pubblico sarà tristissimo"

Tornare ad Anterselva sarà più triste e stranissimo, ma per fortuna la tappa è confermata e il calendario più concentrato. Siamo abituati a folle pazzesche, ma cercheremo comunque di regalare emozioni ai tifosi a casa. In gara dobbiamo dare il massimo perché il risultato non cambia. Come vivo la pandemia? Ho paura che quest’anno le gare saranno troppo condizionate dalla pandemia. Penso alle difficoltà di salute ed economiche delle persone, e lo sport passa in secondo piano”.

"Io condannata a vincere? Una bella condanna"

Vincere è una bella condanna, ti dà una bella sensazione. Quando sei vincente vedi tutto fantastico, ti dà sicurezza e vorresti vincere sempre di più. Però sai che l’atleta non durerà per sempre. Il problema, semmai, è che non lo sai mai in anticipo, serve anche un po’ di fortuna. L’oro olimpico? Mi concentro sull’oggi e non ha senso pensare al traguardo che mi manca. Possono succedere sempre tante cose in due anni, non so come andrà la prossima ma adesso: sto lavorando sui dettagli. Il riposo è molto più importante. Abbiamo fatto meno viaggi all’estero e siamo più rilassati, freschi di testa e non stressati dall’aver fatto migliaia di chilometri”.

"Con Vittozzi tutto ok"

“Il rapporto con Lisa? Cerco di concentrarmi sulle mie cose, mi sono sempre comportata bene. Sono tranquilla con me stessa. Avversarie? Tante possono vincere, il biathlon è sempre interessante. E io ci sarò ancora”

