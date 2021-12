Doppietta transalpina nella 12.5 km pursuit maschile di Hochfilzen (Austria). Nella terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon trionfa con il tempo di 33’52”0 uno strepitosoQuentin Fillon Maillet (1+0+0+0 al tiro) davanti al connazionale Emilien Jacquelin (+32”1 con un errore nel terzo poligono). Per il nativo di Champagnole si tratta del settimo successo in carriera. Sull’ultimo gradino del podio sale Sebastian Samuelsson che vince la volata per il terzo posto e chiude con un ritardo di 38”2 (0+0+1+1). Dietro di lui il francese Simon Desthieux con il medesimo tempo (0+0+0+1) ed il norvegese Tarjei Boe, a 38”7 dalla vetta (0+0+2+0). Sesto il bielorusso Anton Smolski a 41”8 (1+0+1+0), settimo l’austriaco Felix Leitner a 46”3 con zero errori al tiro, ottavo il finlandese Tero Seppala a 47”5 (0+0+1+0), nono il norvegese Sturla Holm Laegreid (0+1+0+0) e decimo il russo Vasilii Tomshin a 50”5 (0+0+0+0).

In casa Italiail migliore è un buon Lukas Hofer, 14° al traguardo con 54”3 di ritardo da Fillon Maillet (0+1+0+0). Per quanto riguarda gli altri azzurri 29° Thomas Bormolini a 1’47”5 (0+1+1+1), 41° Tommaso Giacomel a 2’54”3 (1+2+0+2) e 46° Dominik Windisch a 3’20”4 (3+0+0+2). Grazie al terzo posto odierno, Samuelsson vola al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 250 punti. Secondo Emilian Jacquelin con 243 e terzo il norvegese Christiansen con 225. Il migliore degli italiani è Lukas Hofer con 102 punti. Nella Coppa del Mondo di specialità, invece, troviamo in vetta Jacquelin e Samuelsson, entrambi con 102 punti, seguiti da Fillon Maillet con 85. Anche in questo caso l’azzurro più avanti in classifica è Hofer con 48 (16ma posizione).

