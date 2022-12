Biathlon

Hochfilzen - Li ha portati tutti a scuola: Tommaso Giacomel favoloso, Italia al comando dopo 2 poligoni

HOCHFILZEN - Quarto poligono, sono in sei davanti tutti assieme. Zerooooooo! Giacomel riparte per primo! Un errore per la Norvegia, a ruota errori anche per Svezia, Svizzera. Gira la Germania.

