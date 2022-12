Biathlon

Johannes Boe trova la 3ª vittoria consecutiva e trionfa anche nella sprint a Hochfilzen! 20° l'azzurro Giacomel

BIATHLON - Il fuoriclasse norvegese, conferma il feeling con questa località e queste nevi e coglie il 58° successo in carriera in Coppa del Mondo, il 30° in questo format di gare. Siderali i distacchi rifilati agli avversari: con il francese Emilien Jacquelin a 43" (0+1) e il norvegese Sturla Holm Laegreid a 46" e 9 decimi. Buona prestazione di Tommaso Giacomel che chiude 20°.

00:00:31, 23 minuti fa