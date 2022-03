Biathlon

Dorothea Wierer in difficoltà al tiro: si interrompe la striscia di 120 gare consecutive in zona punti

OSLO HOLMENKOLLEN - Ultima sprint della stagione da dimenticare per Dorothea Wierer: l'azzurra commette sei errori e, oltre a non entrare in zona punti (prime 40 posizioni) dopo 120 gare consecutive tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi, non si qualifica nemmeno all'inseguimento del giorno successivo. Si interrompono due strisce record per il biathlon femminile.

00:01:15, 2 ore fa