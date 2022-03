Finale di carriera dolcissimo per Erik Lesser. Il tedesco stupisce tutti nell’inseguimento maschile di Oslo e conquista un successo magnifico nella sua penultima gara di sempre. Per Lesser si tratta della terza vittoria individuale in Coppa del Mondo, la seconda nelle gare ad inseguimento. Il tedesco è abile nello sfruttare il doppio errore clamoroso di Sturla Holm Laegreid nell’ultimo poligono per superare il norvegese e chiudere davanti a tutti in 32:03.8 con un magnifico 20/20 al poligono. Secondo posto per il francese Fillon Maillet (9”4 il suo ritardo da Lesser con un solo errore nel secondo poligono), che vede dunque fermarsi a sei la striscia di successi di fila tra Coppa del Mondo e Olimpiadi in questo format. Il francese ha la meglio nell’ultimo giro su Laegreid, alla fine terzo a 22”7 dalla prima posizione (0+1+0+2).

Quarto lo svedese Sebastian Samuelsson 1’04” (0+0+2+0), quinto il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen a 1’09” (0+0+1+1), sesto lo svedese Martin Ponsiluoma a 1’31” (2+1+0+0), settimo il norvegese Sivert Guttorm Bakken a 1’37” (0+0+1+0), ottavo il norvegese Aleksander Fjeld Andersen a 1’40” (0+0+1+1), nono il tedesco Benedikt Doll a 1’43” (1+0+0+2) e decimo il lituano Vytautas Strolia a 1’50” (0+1+0+0).

In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, autore di un magnifico 20/20 al poligono che gli permette di effettuare una rimonta pazzesca partita dalla 38ma posizione dello start (2’05” il suo distacco da Laegreid a fine gara). Più indietro Tommaso Giacomel, 22° a 3’18” (2+1+1+0) e Thomas Bormolini, 29° a 3’39” (1+1+1+0), entrambi qualificati per la mass start di domani insieme a Hofer. Chiude invece in 43ma posizione a 5’36” saluta definitivamente il biathlon dopo anni di grandi risultati. , autore di un magnifico 20/20 al poligono che gli permette di effettuare una rimonta pazzesca partita dalla 38ma posizione dello start (2’05” il suo distacco da Laegreid a fine gara). Più indietro Tommaso Giacomel, 22° a 3’18” (2+1+1+0) e Thomas Bormolini, 29° a 3’39” (1+1+1+0), entrambi qualificati per la mass start di domani insieme a Hofer. Chiude invece in 43ma posizione a 5’36” Dominik Windisch (2+1+2+2): il nativo di Brunico non riesce dunque a strappare il pass per la mass start e

In classifica della Coppa del Mondo generale Fillon Maillet (969 punti), già sicuro della vittoria prima della prova odierna, allunga ulteriormente sullo svedese Samuelsson (687) e sul connazionale Laegreid (682). A lottare per il secondo posto ci saranno domani nell’ultima gara della stagione anche il norvegese Christiansen, attualmente quarto con 670 punti, e il francese Emilien Jacquelin, quinto con 658. Il primo degli azzurri è Hofer, 19° con 392 punti. Anche la classifica di specialità era già stata conquistata con anticipo da Fillon Maillet. Il francese chiude la stagione delle gare ad inseguimento con 379 punti contro i 282 di Samuelsson e i 253 di Lesser. Il migliore degli azzurri è anche qui Hofer, 11° con 156.

