Cala il sipario sull'ultima sprint maschile della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen, il successo va a uno strepitoso Sturla Holm Laegreid, autore di una prova pazzesca sia al poligono (zero errori per lui e un tempo di rilascio davvero notevole) sia sugli sci. Grazie a questo trionfo salgono a 12 le vittorie in Coppa del Mondo del norvegese.

Sul podio con Laegreid troviamo il francese Fillon Maillet, secondo a 22”4 (0+0), e lo svedese Sebastian Samuelsson, terzo a 26”5 (0+0). Da segnalare poi la grande prova di squadra della Germania, con il quarto posto di Benedikt Doll a 39”5 dalla prima posizione (+39”5), il quinto di Erik Lesser a 40” (0+1), il sesto di Philipp Nawrath a 40”5 (0+0) e l’ottavo di Johannes Kuehn a 59”7 (0+1). Settima posizione invece per il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen a 54”3 da Laegreid (0+0), nona per l’altro norvegese Aleksander Fjeld Christiansen a 59”8 (0+0) e decima per lo svedese Martin Ponsiluoma a 1’08” (0+2).

In casa Italia il migliore è uno straordinario Tommaso Giacomel, 14° a 1’27” dalla vetta (1+0). Dopo l’errore a terra, il nativo di Vipiteno , 14° a 1’27” dalla vetta (1+0). Dopo l’errore a terra, il nativo di Vipiteno non sbaglia in piedi e mantiene un gran bel passo sugli sci fino al termine. Più distanti invece tutti gli altri azzurri: Dominik Windisch, alla sua ultima sprint in carriera, è 25° a 1’55’ da Laegreid (0+1), Thomas Bormolini 26° a 2’00 (0+1), Lukas Hofer 38° a 2’25” (2+0) e Didier Bionaz 65° a 3’20” (2+1).

Coppa di specialità a Fillon Maillet

In seguito al secondo posto odierno Quentin Fillon Maillet conquista ufficialmente la Coppa di specialità con 402 punti. Secondo Samuelsson con 340 punti e terzo Laegreid con 284. Il primo degli azzurri è Bormolini, 19° con 166 punti. Nella classifica di Coppa del Mondo, invece, Fillon Maillet allunga ulteriormente sui suoi rivali salendo a 924 punti (il francese . Secondo Samuelsson con 340 punti e terzo Laegreid con 284. Il primo degli azzurri è Bormolini, 19° con 166 punti. Nella classifica di Coppa del Mondo, invece,(il francese aveva già vinto la Coppa nella scorsa tappa ). Secondo Samuelsson con 644 punti e terzo Jacquelin con 636. Grazie al successo di oggi Laegreid si è portato in quarta posizione con 634 punti e nelle ultime due gare proverà dunque ad andare a caccia del podio. In questa graduatoria il migliore degli azzurri è Lukas Hofer, 19° con 365 punti.

