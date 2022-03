Biathlon

Coppa del Mondo - Christiansen decide di nuovo la staffetta maschile: vince la Norvegia, rivivi il finale

KONTIOLAHTI - Finale a quattro per la vittoria dell'ultima staffetta maschile stagionale di biathlon. Come alle Olimpiadi, Vetle Sjaastad Christiansen esce dal poligono prima di tutti gli altri, unico a non commettere errori, regalando alla Norvegia il quarto successo su cinque gare e la coppa di specialità.

00:01:09, un' ora fa