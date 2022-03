Biathlon

Coppa del Mondo - Denise Herrmann vince la sprint, rivivi il suo arrivo

La tedesca Denise Herrmann vince la sprint di Kontiolahti, prima gara individuale del fine-settimana in terra finlandese. Alla classe '88 non pesa l'errore commesso nella serie in piedi per mettersi alle spalle tutte le rivali.

00:00:56, un' ora fa