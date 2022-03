Denise Herrmann si impone nella 7.5 km sprint di Kontiolahti, che fa proseguire per le donne l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon: la tedesca vince davanti alla norvegese Tiril Eckhoff ed alla svedese Stina Nilsson. Non vanno a punti ma si qualificano all’inseguimento di domani Samuela Comola, 45ma, e Federica Sanfilippo, 58ma. Fermata dal Covid prima del via Lisa Vittozzi. In tante trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono la migliore è la tedesca Denise Herrmann, che rifila 1″3 alla francese Justine Braisaz-Bouchet e 2″2 alla svedese Stina Nilsson. Tra le azzurre c’è un errore per Federica Sanfilippo e Samuela Comola, infine sono due i bersagli mancati da Dorothea Wierer.

Herrmann vince la sprint, rivivi il suo arrivo

Il tiro in piedi fa selezione ma sbagliano praticamente tutte, tanto che la migliore resta la tedesca Denise Herrmann, che porta a 4″8 il margine sulla norvegese Tiril Eckhoff ed a 8″4 quello sulla svedese Hanna Oeberg. Wierer con lo zero è 17ma, mentre Comola mancano un bersaglio ed è 41ma, infineSanfilippo fa 2/5 e si ritrova 61ma. All’arrivo viene certificato il dominio della tedesca Denise Herrmann, che chiude in 20’08″6 e porta a 5″0 il margine sulla norvegese Tiril Eckhoff, mentre sale sul podio la svedese Stina Nilsson, terza a 5″2, la quale rimonta la connazionale Hanna Oeberg, quarta a 6″8. Tra le italiane va a punti soltanto Dorothea Wierer, 17ma a 52″4, mentre prenderanno parte all’inseguimento Samuela Comola, 45ma a 2’06″3, e Federica Sanfilippo, 58ma a 2’38″6.

