Le gare ad inseguimento di Kontiolahti si presentavano appetitose per i colori italiani e i risultati hanno ripagato le attese. Dopo il secondo posto di Dorothea Wierer nella gara femminile, c'è gloria anche per Lukas Hofer, che sulle nevi finlandesi si issa fino a un pregevole terzo posto. L'azzurro chiude la sua gara con un solo errore al tiro - commesso nella seconda serie - e guadagna cinque posizioni dopo l'ottava piazza ottenuta nella sprint. Una prova eccellente al poligono, ma molto brillante anche sugli sci per il classe '89, come dimostra l'ultimo giro.

Hofer gran 3° nell'inseguimento!

Dopo l'ultima sessione con la carabina, Hofer esce dalla piazzola in compagnia di Vetle Sjåstad Christiansen e Erik Lesser e in breve si riporta su Emilien Jacquelin. Sulla salita finale, se ne vanno l'azzurro e Lesser, con il tedesco che ha la meglio solo nella volata finale e si aggiudica la seconda piazza. Già, perchè il discorso vittoria è stata ancora una volta un no contest, con il solito, grande protagonista: Quentin Fillon Maillet. Nel format più amato, partendo per primo dopo il successo nella sprint, il francese si conferma ingiocabile e può permettersi anche un errore nell'ultimo poligono, con il successo già in tasca. Per lui si tratta del sesto successo di fila in questa tipologia di gara, una striscia ottenuta in passato solo dal connazionale Martin Fourcade.

Jacquelin chiude quarto dopo una prima parte di gara in cui aveva tenuto il ritmo del vincitore, Christiansen non ha lo spunto dei giorni migliori nella parte finale ed è quinto nonostante la perfezione con la carabina. Dietro di lui, altri tre norvegesi: Laegreid, Bakken e Andersen. Insomma, anche senza i fratelli Boe il panorama è sempre verde. A chiudere la top 10 il tedesco Rees e il francese Desthieux. Thomas Bormolini termina 23esimo con tre errori, Didier Bionaz è 34esimo con due errori, Tommaso Giacomel 42esimo con tre errori. Per Hofer, invece, si tratta del primo podio stagionale e l'undicesimo individuale in Coppa del Mondo.

