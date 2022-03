Biathlon

Coppa del Mondo - "Mamma mia che poligono": Fillon Maillet da paura, vince la sprint maschile

KONTIOLAHTI - Quentin Fillon Maillet non smette di vincere e al ritorno in Coppa del Mondo conquista la sprint di Kontiolahti, bruciando tutti nel poligono in piedi, il suo piatto forte.

00:00:48, 2 ore fa