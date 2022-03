L’Italia torna sul podio con la staffetta femminile nella Coppa del Mondo di biathlon. La nostra Nazionale conquista un bellissimo La nostra Nazionale conquista un bellissimo terzo posto a Kontiolahti (Finlandia), facendo festa dopo oltre tre anni dall’ultima volta (il 16 dicembre 2018 si conquistò la vittoria a Hochfilzen). In terra nordica il risultato arriva con una disposizione stravolta del quartetto: Lisa Vittozzi viene spostata dal lancio alla chiusura, Dorothea Wierer si prende la seconda frazione, in apertura viene schierata Samuela Comola e la terza staffettista è Federica Sanfilippo.

L’Italia chiude con soltanto sette ricariche utilizzate, presa per mano da Le azzurre hanno chiuso a 1:00.2 dalla Norvegia, che ha vinto in maniera nitida impiegando soltanto quattro ricariche e precedendo la Svezia di 37.7. Uno schema rivoluzionato che ha subito dato un risultato di rilievo nel finale di questa stagione., presa per mano da Dorothea Wierer dopo un avvio complesso, trascinata da una solidissima Federica Sanfilippo e poi condotta verso il podio da una strepitosa Lisa Vittozzi, tornata finalmente a brillare dopo tanti momenti complicati.impiegando soltanto quattro ricariche e precedendo la Svezia di 37.7.

Nettamente distaccate la Germania (quarta a 1:57), la Svizzera (quinta a 2:37) e l’Austria (sesta a 2:55). Squalificata la quotata Francia (ha girato addirittura tre volte), mentre erano assenti, a causa del conflitto bellico, Russia, Bielorussia e Ucraina. La Norvegia fa dunque festa con Roeiseland, Eckhoff, Lien e Tandrevold (rientrata dopo il malore patito alle Olimpiadi), la Svezia delle sorelle Elvira e Hanna Oeberg, supportate da Persson e Magnusson, si è dovuta inchinare.

La gara delle azzurre

Samuela Comola impiega due ricariche nella seconda serie ed esce dal poligono in 12ma posizione, con un ritardo di 38.3 secondi da Marte Roeiseland. L’azzurra perde una ventina di secondi sugli sci e cambia in 13ma piazza con un ritardo di un minuto, ma nella seconda frazione l’Italia schiera una scatenata Dorothea Wierer: l’altoatesina commette un solo errore complessivo (in piedi) e il quartetto tricolore risale fino alla quarta posizione a 1’13” dalla Norvegia e a 15” dalla Norvegia, appaiata alla Svizzera.

Federica Sanfilippo si esalta sugli sci e non sbaglia a terra: dopo il quinto poligono l’Italia è addirittura seconda a 54” dalla Norvegia, tre secondi davanti a Svezia e Svizzera. L’azzurra è brava a rimediare ai suoi errori con due ricariche di spessore in piedi e al terzo cambio l’Italia è terza a 1’07” dalla Svezia, con una decina di secondi di margine sulla Svizzera. Lisa Vittozzi sfoggia un’ottima forma nell’ultima frazione, nei due poligoni reagisce brillantemente dopo aver fallito il primo tiro e sugli sci tiene un ottimo passo, guidando il quartetto verso un podio di spessore alle spalle di Norvegia e Svezia.

