Quentin Fillon Maillet domina la 10 km sprint maschile di Kontiolahti, in Finlandia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di in casa Italia il migliore è Lukas Hofer, ottavo. A punti pure Thomas Bormolini, 13°, mentre non ce la fanno Tommaso Giacomel, 42°, e Didier Bionaz, 53°. , in Finlandia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon : il transalpino vince davanti al norvegese Filip Fjeld Andersen ed al tedesco Johannes Kuehn. Tutti qualificati all’inseguimento di domenica gli azzurri oggi in gara:. A punti pure Thomas Bormolini, 13°, mentre non ce la fanno Tommaso Giacomel, 42°, e Didier Bionaz, 53°.

"Mamma mia che poligono": Fillon Maillet da paura nella sprint

La gara

In tanti trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono il migliore è lo svedese Sebstian Samuelsson, che rifila 6″4 al francese Quentin Fillon Maillet e 6″9 al norvegese Sivert Guttorm Bakken. Tra gli azzurri trovano lo zero Hofer e Bormolini, mentre c’è un errore per Bionaz e Giacomel. Il tiro in piedi non fa grandissima selezione e così arretra Samuelsson, autore di due errori. In testa passa il francese Quentin Fillon Maillet, che porta a 23″2 il margine sul norvegese Filip Fjeld Andersen ed a 29″1 quello sull’altro norvegese Sivert Guttorm Bakken. Hofer, Bormolini e Bionaz commettono un errore, Giacomel altri due.

All’arrivo si impone il francese Quentin Fillon Maillet, che domina in 23’21″0 e difende 18″3 sul norvegese Filip Fjeld Andersen, mentre sale sul podio anche il tedesco Johannes Kuehn, terzo a 29″7. Tra gli italiani vanno a punti Lukas Hofer, ottimo ottavo a 42″5, e Thomas Bormolini, 13° a 51″7, mentre restano fuori dai 40 ma si qualificano per l’inseguimento Tommaso Giacomel, 42° a 1’51″0, e Didier Bionaz, 53° a 2’10″2.

